Биржевая стоимость бензина в России обновила рекорд

Цена бензина Аи-95 на Петербургской бирже достигла 80,5 тысячи рублей за тонну

Во вторник, 12 августа, стоимость бензина на Петербургской бирже вернулась к росту, что позволило сорту Аи-95 обновить рекорд — 80 510 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Марка Аи-92 подорожала до 70 484 рублей за тонну, что всего на 24 рубля ниже, чем исторический максимум, достигнутый во время торгов 18 сентября 2023 года. При этом рост стоимости самого ходового бензина ускорился до 1,58 процента.

С начала года биржевые цены на бензин выросли в полтора раза, а отдельно за лето — на треть. Основной причиной власти называют затянувшиеся плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что привело к сокращению предложения при традиционном летнем росте спроса.

В последние недели на ситуацию стали влиять возобновившиеся атаки беспилотников на российские предприятия отрасли, из-за которых те вынуждены уходить на срочный ремонт и сокращать выпуск.

Месяц назад правительство предупредило нефтяные компании, что в случае продолжения роста биржевых цен оно прибегнет к полному запрету экспорта бензина. С 1 августа такая мера была введена, однако на ситуацию она, в отличие от топливного кризиса осени 2023 года, не повлияла.

На этом фоне стоимость бензина в рознице начала расти быстрее общей инфляции, при этом его продажа на заправках начала приносить убытки. По данным источников, в четверг, 14 августа, вице-премьер Александр Новак, отвечающий за энергетику, соберет совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний для обсуждения мер по недопущению дальнейшего взлета розничных цен на бензин.