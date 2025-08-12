В правительстве соберут совещание из-за взлета цен на бензин

«Интерфакс»: Вице-премьер РФ Новак соберет нефтяников из-за роста цен на бензин

В четверг, 14 августа, вице-премьер России Александр Новак, курирующий энергетику, проведет совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний, посвященное ситуации на топливном рынке. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Интерфакс».

По их данным, участники встречи будут обсуждать меры по недопущению взлета розничных цен на бензин, которые уже превышают накопленную с начала года инфляцию — 4,9 процента против 4,37 процента. В этих целях правительство может повысить норматив биржевых продаж бензина с 15 до 17 процентов.

Такая ситуация наблюдается на фоне рекордного роста стоимости топлива на Петербургской бирже. В августе цены выросли на 7 процентов, с начала лета — на 32 процента, а с начала года — на 47 процентов.

В пятницу, 8 августа, стоимость сорта Аи-95 впервые превысила 80 тысяч рублей за тонну, а в понедельник, 11 августа, сорт Аи-92 подорожал до 70 508 рублей. Выше этого уровня цена на него поднималась только 18 сентября 2023 года. В результате уже к началу августа розничные продажи бензина стали приносить убытки заправкам.

Одной из причин проблем эксперты называют возобновление ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, из-за чего тем требуются незапланированные ремонты, что сокращает общий выпуск. Власти исключают дефицит бензина, утверждая, что в стране накоплено достаточно запасов для компенсации перебоев с поставками.

Вместе с тем решение полностью запретить экспорт топлива с 1 августа пока не привело к тому эффекту, что двумя годами ранее, когда реакцией на такие действия властей стал обвал цен.