Российскому бизнесу предложили скинуться на новые суда

«Ъ»: Власти РФ сэкономят на строительстве судов 210 млрд рублей за счет бизнеса

Замещение возрастного флота в России будет происходить за счет инвестиционного сбора, а не финансирования из федерального бюджета. С его помощью власти планируют изъять у бизнеса в 2026-2030 годах порядка 210 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Дениса Мантурова от 30 апреля сообщает «Коммерсантъ».

Об ограничении сроков эксплуатации судов Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), которой нужны заказы, предложила подумать весной прошлого года. К настоящему времени ожидается, что с 2030 года в российские морские порты будет запрещен вход судов старше 40 лет, а с тех, что младше 40, но старше 30 лет, будут в дополнение к ежегодному освидетельствованию взимать повышенные портовые сборы.

В рамках поддержки обновления флота власти планировали задействовать льготный лизинг, на который ОСК должна была получить 290 миллиардов рублей в ближайшие пять лет. Также правительство хотело бы создать отдельный механизм господдержки для стимулирования утилизации судов и приобретения новых, построенных в России.

Но теперь на фоне сложностей с дефицитом бюджета власти решили найти альтернативный источник средств. По данным собеседника издания, такой подход в апреле уже поддержал президент страны Владимир Путин.

Инвестсбор будет включать в себя две надбавки. Первая — к тарифу на освидетельствования судов старше 30 лет, а вторая — к портовому сбору за тонну перевезенного груза. В общей сложности предполагается заместить 500 судов класса «река-море», в основном это сухогрузы, сухогрузы-контейнеровозы, танкеры и химовозы.

Как отмечается в материале, если деньги с бизнеса за счет надбавок собрать не удастся, то предприятия ОСК начнут закрывать. В последние годы они работали исключительно за счет господдержки, и если ее не заменить, то ни финансирования, ни заказов не останется.

Источник издания среди грузоотправителей назвал главными пострадавшими от инициативы всех российских потребителей. По его мнению, если предложение в нынешнем виде одобрят, то большинство собственников флота уйдут с рынка, а это означает переход грузов на более дорогой вид транспорта и рост цен.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров согласен с тем, что новый рост финансовой нагрузки на судовладельцев «убьет внутренний водный транспорт как класс». Он признал, что у бюджета на 2026 год складываются очень жесткие ограничения, но такая смена источника финансирования в любом случае не позволит решить поставленную задачу.

Ранее сообщалось, что на фоне проблем с обновлением флота Минтранс предложил смягчить запрет эксплуатации ветхих судов с 2030 года, предложив увеличить возрастной порог с 40 до 50 лет. По состоянию на конец мая неизвестно, утвердят ли эти поправки в дальнейшем.