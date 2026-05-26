Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:10, 26 мая 2026Экономика

Российскому бизнесу предложили скинуться на новые суда

«Ъ»: Власти РФ сэкономят на строительстве судов 210 млрд рублей за счет бизнеса
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Замещение возрастного флота в России будет происходить за счет инвестиционного сбора, а не финансирования из федерального бюджета. С его помощью власти планируют изъять у бизнеса в 2026-2030 годах порядка 210 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Дениса Мантурова от 30 апреля сообщает «Коммерсантъ».

Об ограничении сроков эксплуатации судов Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), которой нужны заказы, предложила подумать весной прошлого года. К настоящему времени ожидается, что с 2030 года в российские морские порты будет запрещен вход судов старше 40 лет, а с тех, что младше 40, но старше 30 лет, будут в дополнение к ежегодному освидетельствованию взимать повышенные портовые сборы.

В рамках поддержки обновления флота власти планировали задействовать льготный лизинг, на который ОСК должна была получить 290 миллиардов рублей в ближайшие пять лет. Также правительство хотело бы создать отдельный механизм господдержки для стимулирования утилизации судов и приобретения новых, построенных в России.

Материалы по теме:
От реки до океана. Как развитие «водной» инфраструктуры влияет на экономику России. Что это дает путешественникам и бизнесу?
От реки до океана.Как развитие «водной» инфраструктуры влияет на экономику России. Что это дает путешественникам и бизнесу?
6 октября 2025
Путь во льдах. Россия активно развивает Северный морской путь. Почему это важно для страны, людей и бизнеса?
Путь во льдах.Россия активно развивает Северный морской путь. Почему это важно для страны, людей и бизнеса?
13 декабря 2024

Но теперь на фоне сложностей с дефицитом бюджета власти решили найти альтернативный источник средств. По данным собеседника издания, такой подход в апреле уже поддержал президент страны Владимир Путин.

Инвестсбор будет включать в себя две надбавки. Первая — к тарифу на освидетельствования судов старше 30 лет, а вторая — к портовому сбору за тонну перевезенного груза. В общей сложности предполагается заместить 500 судов класса «река-море», в основном это сухогрузы, сухогрузы-контейнеровозы, танкеры и химовозы.

Как отмечается в материале, если деньги с бизнеса за счет надбавок собрать не удастся, то предприятия ОСК начнут закрывать. В последние годы они работали исключительно за счет господдержки, и если ее не заменить, то ни финансирования, ни заказов не останется.

Источник издания среди грузоотправителей назвал главными пострадавшими от инициативы всех российских потребителей. По его мнению, если предложение в нынешнем виде одобрят, то большинство собственников флота уйдут с рынка, а это означает переход грузов на более дорогой вид транспорта и рост цен.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров согласен с тем, что новый рост финансовой нагрузки на судовладельцев «убьет внутренний водный транспорт как класс». Он признал, что у бюджета на 2026 год складываются очень жесткие ограничения, но такая смена источника финансирования в любом случае не позволит решить поставленную задачу.

Ранее сообщалось, что на фоне проблем с обновлением флота Минтранс предложил смягчить запрет эксплуатации ветхих судов с 2030 года, предложив увеличить возрастной порог с 40 до 50 лет. По состоянию на конец мая неизвестно, утвердят ли эти поправки в дальнейшем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В Киеве будет очень опасно». Госсекретарь США сделал прогноз в отношении конфликта на Украине. Что он сказал?

    Российская певица в ультракороткой юбке пришла на премьеру фильма

    Молодая женщина спасла несколько десятков студентов

    Иран пригрозил США за вторжение в воздушное пространство страны

    Россиянин чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на Бали

    Доктор Мясников перечислил правила полезного завтрака

    Мать с пятью маленькими детьми пропали в российском городе

    Названы возможные сроки завершения конфликта на Украине

    Появилась новая версия расправы над россиянкой и ее внучкой

    Кадыров прорекламировал энергетик и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok