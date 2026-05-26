Кадыров прорекламировал энергетик и попал на видео

11:06, 26 мая 2026



Глава Чечни Кадыров прорекламировал энергетик с логотипом сына и попал на видео
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров прорекламировал энергетик с логотипом сына, Адама, и попал на видео. Кадры с чиновником опубликованы в Telegram.

На выложенных Кадыровым кадрах запечатлено его посещение соревнований по мотоспорту, которые организовал Адам Кадыров. Оператор снял участников, затем показал главу Чечни с банкой энергетика с логотипом, на котором изображены символы K13.

«Самый лучший, дон, безобидный, дон, организму, дон», — описал Кадыров энергетик.

Розничная продажа энергетиков была полностью запрещена в Чечне в 2013 году. Рамзан Кадыров заявлял, что мнение о безопасности таких напитков ошибочно, так как они, по его информации, вызывают неконтролируемую агрессию и депрессию. Энергетики он сравнивал с ядовитыми веществами и обещал посодействовать их запрету по всей России. Позднее запрет смягчили.

К13 — символ, который часто использует сын Кадырова Адам. Это сочетание можно встретить на его одежде, на технике, которую он передавал бойцам спецоперации, и на его шевронах. Цифру 13 даже можно было видеть в небе над Чечней, когда Адам Кадыров «написал» ее трассирующими пулями из пулемета.

