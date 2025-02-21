Студентов университета имени Путина посадили на транспорт несовершеннолетнего Кадырова

Сын Кадырова Адам передал университету имени Путина мотоциклы со своим позывным

Студентов Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина посадили на транспорт, который учебному заведению передал его куратор — несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Об этом сообщает портал «ИА Чечня сегодня».

По информации издания, в РУС решили открыть курсы подготовки мотоциклистов, который включал бы в себя инструктаж по управлению транспортом в условиях боевых действий. Собственных мотоциклов у университета не было, поэтому руководство университета обратилось к Рамзану и Адаму Кадыровым.

В итоге 17-летний Адам Кадыров передал РУС несколько мотоциклов. На кадрах, опубликованных в соцсетях университета имени Путина, показаны пять единиц транспорта, на которых золотыми буквами написаны слово Dustum и цифра 13. Известно, что первое слово — позывной Адама Кадырова, который тот взял в честь отца, также имевшего такой позывной в молодости.

Это слово сын Кадырова использует в качестве ника в соцсетях, носит на гражданской одежде и военной форме. Число 13 Адам Кадыров также использует в связке с этим позывным. Что оно означает, неизвестно, однако ему может соответствовать порядковые номера букв латинского алфавита A (от Adam) и C (Cadyrov). Также эти цифры сын Кадырова вывел в небе светящимися выстрелами трассирующих пуль и заключил в сердечко.

Ранее сообщалось, что Адаму Кадырову, который занимает пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова, вручили высшую награду республики — орден Кадырова.