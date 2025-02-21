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10:30, 21 февраля 2025Россия

Студентов университета имени Путина посадили на транспорт несовершеннолетнего Кадырова

Сын Кадырова Адам передал университету имени Путина мотоциклы со своим позывным
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Российский Университет Спецназа имени В.В. Путина»

Студентов Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина посадили на транспорт, который учебному заведению передал его куратор — несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Об этом сообщает портал «ИА Чечня сегодня».

По информации издания, в РУС решили открыть курсы подготовки мотоциклистов, который включал бы в себя инструктаж по управлению транспортом в условиях боевых действий. Собственных мотоциклов у университета не было, поэтому руководство университета обратилось к Рамзану и Адаму Кадыровым.

В итоге 17-летний Адам Кадыров передал РУС несколько мотоциклов. На кадрах, опубликованных в соцсетях университета имени Путина, показаны пять единиц транспорта, на которых золотыми буквами написаны слово Dustum и цифра 13. Известно, что первое слово — позывной Адама Кадырова, который тот взял в честь отца, также имевшего такой позывной в молодости.

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Это слово сын Кадырова использует в качестве ника в соцсетях, носит на гражданской одежде и военной форме. Число 13 Адам Кадыров также использует в связке с этим позывным. Что оно означает, неизвестно, однако ему может соответствовать порядковые номера букв латинского алфавита A (от Adam) и C (Cadyrov). Также эти цифры сын Кадырова вывел в небе светящимися выстрелами трассирующих пуль и заключил в сердечко.

Ранее сообщалось, что Адаму Кадырову, который занимает пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова, вручили высшую награду республики — орден Кадырова.

ЖЗЛ
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