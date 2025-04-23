Адам Кадыров в 17 лет стал секретарем Совбеза Чечни. Это его третий высокий пост

Адам Кадыров в 17 лет стал секретарем Совбеза Чечни

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил новый высокий пост — он стал секретарем Совета безопасности республики. Соответствующая информация появилась на сайте Совбеза.

В справке указано, что Адам Кадыров занимает эту должность с апреля этого года. Официальных сообщений о назначении не было.

Секретарем Совбеза Чечни до апреля 2025 года был племянник Кадырова

Первая публикация в Telegram-канале Совбеза Чечни, в которой 17-летнего сына Кадырова представляют секретарем Совета, появилась 21 апреля. В ней говорится, что по поручению Адама Кадырова его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризваном Залаевым.

Фото: @dustum

Ранее должность секретаря Совбеза Чечни занимал племянник главы республики Хамзат Кадыров — его назначили на эту должность 1 июля 2024 года. На сайте госоргана указано, что он занимал пост с июля 2024-го по апрель 2025 года. Там также сообщается, что с апреля 2025 года по настоящее время эту должность занимает Адам Кадыров. Точная дата его назначения не указана, соответствующего указа главы республики в настоящий момент нет в открытом доступе.

Адам Кадыров за последние два года получил три должности

В начале апреля Адама Кадырова назначили куратором регионального отделения МВД России. Сын главы республики после принятия поздравлений назначил нового руководителя оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Чечни, а затем вручил медали героев Чечни нескольким сотрудникам.

В ноябре 2023 года младший сын Кадырова стал руководителем службы безопасности главы Чечни, ему тогда было 15 лет. Спустя год Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России». Он также получил медаль «за популяризацию Книги рекордов России», поскольку о его рекорде, по словам главного редактора книги Станислава Коненко, «завтра узнает вся Россия, а может, и весь мир».

Сын Кадырова начал получать многочисленные награды после избиения в СИЗО поджигателя Корана

В мае 2023 года в сети появилось видео, на котором житель Волгограда Никита Журавель сжигает Коран у Соборной мечети. В отношении него возбудили дело об оскорблении чувств верующих. Россиянина задержали и на фоне «многочисленных обращений жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими» передали в Чечню.

Фото: @dustum

В сентябре того же года глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает арестованного. «Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор», — заявил тогда руководитель региона.

После этого случая Адам Кадыров получил сразу несколько наград, в том числе звание Героя Чечни и несколько орденов.

Награды Адама Кадырова Звание и медаль Героя Чечни Орден «Даймехкан Сий» («Честь Отечества») Орден имени Ахмата Кадырова Орден «Дуслык» — вторая по значимости награда Республики Татарстан Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» Орден «За заслуги перед Уммой» I степени от муфтия Карачаево-Черкесии Орден «За служение религии Ислам» I степени от Духовного управления мусульман Чечни Орден «Трудовая Доблесть России» Медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени

Глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов, комментируя ситуацию с награждением сына глава Чечни, объяснял, что Адам Кадыров взял на себя ответственность остановить распространение смуты и наказал арестованного по обвинению в сожжении Корана.