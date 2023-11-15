Перечислены все награды 15-летнего Адама Кадырова. Какие ордена и звания он получил?

15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров получил семь наград за пять недель

15-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, по состоянию на 15 ноября получил семь наград, подсчитала «Лента.ру». Среди знаков отличия — звание Героя Чечни и шесть орденов.

Награждения стартовали в начале октября, после публикации Рамзаном Кадыровым видео избиения его 15-летним сыном арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиты Журавеля.

С того момента прошло пять недель, за это время Адам Кадыров получил следующие награды:

Звание и медаль Героя Чечни. Вторая по значимости награда республики

Вторая по значимости награда республики Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Высшая государственная награда в регионе

Высшая государственная награда в регионе Орден «За заслуги перед Уммой». Главная награда Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии

Главная награда Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Высшая награда в регионе

Высшая награда в регионе Орден парламента Чечни «Даймехкан Сий». В переводе с чеченского название ордена звучит как «Честь Отечества»

В переводе с чеченского название ордена звучит как «Честь Отечества» Орден «Дуслык». Вторая по значимости награда в Татарстане

Вторая по значимости награда в Татарстане Орден «За служение религии Ислам» I степени. Вручена муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым «в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа»

На награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову 15-летний Адам явился с золотым пистолетом.

Как объяснял глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов, сыну Кадырова присуждают награды, потому что он взял на себя ответственность остановить распространение смуты. «Его [Журавеля] наказали абсолютно по делу. И, конечно, награды абсолютно по делу. Учитывайте, что Журавель не был связан, он намного старше Адама. Если на то пошло, он мог бы оказать сопротивление», — сказал он.

Помимо наград 15-летний Кадыров также получил «важную должность» в аппарате правительства Чечни

5 ноября Адама Кадырова назначили начальником отдела безопасности главы Чечни. Рамзан Кадыров был главой этой службы при своем отце Ахмате Кадырове.

Как отметил министр здравоохранения республики Адам Алханов, несмотря на возраст Кадыров-младший обладает большим опытом. Кроме того, «в нем силен дух настоящего и отважного воина, которого никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, народа, религии и Родины».

Награды вручили и братьям Адама Кадырова

Братья Адама — Эли и Ахмат Кадыровы — также получили награды. 9 ноября их вместе с 15-летнем Адамом наградили высшими орденами парламента Чеченской Республики «Даймехкан Сий». Вручавший награды председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что сыновья Кадырова — яркий пример для подрастающего поколения.

Кроме Адама, Эли и Ахмата Кадыровых награду 9 ноября получил племянник главы республики Хамзат Кадыров. Он стал Героем Чеченской Республики.