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17:19, 9 ноября 2023Россия

Трое сыновей Кадырова получили новые высокие награды. Один из них — уже шестую по счету

Министр Дудаев: трое сыновей Кадырова получили высший орден парламента Чечни

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адамполучили высшие ордена парламента республики «Даймехкан Сий». Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

В переводе с чеченского название ордена звучит как «Честь Отечества». Им награждают за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чечни.

Награды вручал председатель парламента Магомед Даудов. Дудаев заявил, что сыновья Кадырова — яркий пример для подрастающего поколения.

С раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учебе, спорте и в общественной деятельности! Как и другие представители достойного рода Кадыровых, они являются настоящей гордостью нашего народа, которые в каждом своем действии стремятся служить интересам Родины! Все знают их как смелых и отважных молодых людей

Ахмед Дудаевминистр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни

Кроме сыновей Кадырова награду 9 ноября получил и его племянник Хамзат Кадыров — он стал Героем Чеченской Республики.

Для одного из сыновей это уже шестая награда

15-летний Адам Кадыров получил уже пять наград после того, как он избил поджигателя Корана Никиту Журавеля.

Сперва ему присвоили звание Героя Чечни. Затем глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов вручил ему орден за заслуги перед республикой, муфтий КЧР вручил ему орден «За заслуги перед Уммой» I степени. В конце октября глава Татарстана Рустам Минниханов наградил Адама орденом «Дуслык» — второй по значимости госнаградой республики.

Пятую награду Адам Кадыров получил 8 ноября — ее вручил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Юноша награжден орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

Все, кто вручал Адаму Кадырову награды, отмечали его патриотизм, лидерские качества, называли его отважным мужчиной и перспективным борцом (Кадыров участвовал в боях ММА).

Сын главы Чечни Адам Кадыров на церемонии инаугурации

Сын главы Чечни Адам Кадыров на церемонии инаугурации

Фото: Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / ТАСС

Помимо шести наград Адам Кадыров получил должность в аппарате правительства Чечни — 5 ноября его назначили начальником службы безопасности руководителя региона.

На вручение одной из наград 15-леттний Адам пришел с золотым пистолетом.

Все трое награжденных сыновей Кадырова побывали в зоне СВО

Глава Чечни заявил о своем решении отправить сыновей в зону проведения специальной военной операции (СВО) 3 октября 2022 года. На тот момент Ахмату, Эли и Адаму было по 16, 15 и 14 лет соответственно. При этом по чеченским традициям мальчик достигает совершеннолетия, когда ему исполняется 15 лет.

Кадыров объяснил, что его сыновья начли заниматься военной подготовкой с раннего возраста — они учились обращаться с оружием, познавали теоретические основы военного дела.

Эли Кадыров на фоне флага с портретом Ахмата Кадырова перед поединком против Ислама Акбарова на турнире по смешанным единоборствам АСА 150

Эли Кадыров на фоне флага с портретом Ахмата Кадырова перед поединком против Ислама Акбарова на турнире по смешанным единоборствам АСА 150

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

19 октября 2022 года юноши прибыли в зону СВО во всеоружии — по словам Кадырова, они были готовы вступить в бой в любой момент. 20 октября глава Чечни сообщил, что его сыновья доставили в Грозный троих взятых в плен бойцов Вооруженных сил Украины.

В Госдуме решение Кадырова отправить несовершеннолетних детей на фронт оценили как желание показать пример «папашам, которые называют себя патриотами».

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      Сергей Истомин
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