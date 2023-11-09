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16:34, 9 ноября 2023Россия

Еще один Кадыров стал Героем Чечни

Племянник Кадырова стал героем Чечни
Хамзат Кадыров

Хамзат Кадыров. Кадр: «Чечня Сегодня» / YouTube

Хамзат Кадыров — племянник главы Чечни Рамзана Кадырова — стал Героем Чеченской Республики. Об этом сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

Хамзат Кадыров обладает большим и разносторонним опытом и зарекомендовал себя как «справедливый управленец и специалист высокого класса», отметил министр. Также Дудаев обратил внимание на религиозность племянника чеченского лидера.

В октябре Героем республики стал 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.

Ранее 9 ноября стало известно о награждении троих сыновей Рамзана Кадырова высшим орденом республиканского парламента. Орден «Даймехкан Сий» получили Ахмат, Эли и Адам Кадыровы.

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      Алан Босиков
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