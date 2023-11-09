Еще один Кадыров стал Героем Чечни
Племянник Кадырова стал героем Чечни
Хамзат Кадыров — племянник главы Чечни Рамзана Кадырова — стал Героем Чеченской Республики. Об этом сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.
Хамзат Кадыров обладает большим и разносторонним опытом и зарекомендовал себя как «справедливый управленец и специалист высокого класса», отметил министр. Также Дудаев обратил внимание на религиозность племянника чеченского лидера.
В октябре Героем республики стал 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.
Ранее 9 ноября стало известно о награждении троих сыновей Рамзана Кадырова высшим орденом республиканского парламента. Орден «Даймехкан Сий» получили Ахмат, Эли и Адам Кадыровы.