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21:51, 6 октября 2023Россия

15-летний сын Кадырова стал Героем Чечни

Делимханов заявил о присвоении 15-летнему сыну Кадырова Адаму звания Героя Чечни
Адам Делимханов и Адам Кадыров

Адам Делимханов и Адам Кадыров. Фото: Адам Делимханов / Telegram

15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров стал Героем республики. О присвоении ему высшей награды Чечни заявил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Адам Кадыров «является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека». Делимханов отметил, что Кадыров-младший с самых юных лет «проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну».

Ранее Делимханов сообщил, что старший сын главы Чечни, 17-летний Ахмат Кадыров, за год стал заслуженным работником сферы молодежной политики в республике. За какие именно заслуги Ахмата наградили почетным званием в столь юном возрасте, Делимханов не раскрыл.

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