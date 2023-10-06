15-летний сын Кадырова стал Героем Чечни

Делимханов заявил о присвоении 15-летнему сыну Кадырова Адаму звания Героя Чечни

15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров стал Героем республики. О присвоении ему высшей награды Чечни заявил депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Адам Кадыров «является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека». Делимханов отметил, что Кадыров-младший с самых юных лет «проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну».

Ранее Делимханов сообщил, что старший сын главы Чечни, 17-летний Ахмат Кадыров, за год стал заслуженным работником сферы молодежной политики в республике. За какие именно заслуги Ахмата наградили почетным званием в столь юном возрасте, Делимханов не раскрыл.