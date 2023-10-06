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14:47, 6 октября 2023Россия

17-летний сын Кадырова за год стал заслуженным работником в Чечне

Сын Кадырова за год стал заслуженным работником сферы молодежной политики Чечни

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Старший сын главы Чечни, 17-летний Ахмат Кадыров, за год стал заслуженным работником сферы молодежной политики в республике. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что юноша занимается организацией различных мероприятий, которые помогают подрастающему поколению.

За какие именно заслуги Ахмата наградили почетным званием в столь юном возрасте, Делимханов не раскрыл.

17-летний Кадыров в сентябре 2022 года возглавил Совет регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых». По данным Telegram-каналов, за этот период он провел несколько совещаний и передал деньги из фонда имени Ахмата Кадырова на операцию ребенка.

2 октября глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал предложение назначить свою дочь Айшат Кадырову на пост вице-премьера республики. По его словам, бывший вице-премьер республики Муса Дадаев перейдет на должность министра культуры региона.

До этого президент России Владимир Путин наградил родственника чеченского главы Хас-Магомеда Кадырова, который является мэром Грозного, медалью «За заслуги перед отечеством» II степени.

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    Анна Щербакова
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