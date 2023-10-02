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20:31, 2 октября 2023Россия

Кадыров поддержал предложение назначить свою дочь на пост вице-премьера Чечни

Глава Чечни Кадыров поддержал решение назначить свою дочь на пост вице-премьера

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал предложение назначить свою дочь Айшат Кадырову на пост вице-премьера республики. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, подобное решение озвучил председателя правительства Чечни Муслим Хучиев.

«Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила существенный опыт работы», — написал Кадыров.

Он отметил, что бывший вице-премьер республики Муса Дадаев будет назначен на должность министра культуры региона.

Ранее президент России Владимир Путин наградил родственника Рамзана Кадырова Хас-Магомеда Кадырова, который является мэром города Грозный, медалью «За заслуги перед отечеством» II степени.

Руководящие должности в республике занимают несколько родственников главы Чечни. В частности, его дочь Хутмат Кадырова назначена куратором в сфере здравоохранения Чечни, сын Кадырова Ахмед в 16 лет возглавил все детские и молодежные организации республики. Помимо этого, дочь Кадырова Айшат получила должность первого заместителя министра культуры республики и спустя год возглавила министерство.

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    Сергей Истомин
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