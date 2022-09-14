Сын Кадырова получил пост в 16 лет

Сын главы Чечни Кадырова возглавил все детские и молодежные организации региона в 16 лет

Сын главы Чечни Рамазана Кадырова Ахмед в 16 лет возглавил все детские и молодежные организации республики. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

«Делегация в составе советника президента России Абубакара Эдельгириева, вице-премьера правительства Чечни Абдулкерим Эдилов и внук первого президента республики Ахмед Кадыров прибыли в министерство просвещения России. Цель визита — предложить свое видение в развитии молодежного движения», — говорится в репортаже.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В ходе встречи министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал кандидатуру Кадырова-младшего на пост регионального председателя российского движения детей и молодежи. «Очень важно, что в Чечне главой республики уделяется внимание системе образования, воспитания. Есть хорошие результаты по строительству школ, ликвидации третьей смены (...) очень много наработок в части патриотического воспитания. Мы поддерживаем кандидатуру Ахмеда Рамзановича», — сказал он и пообещал оказывать сыну Кадырова всяческую поддержку.

В сентябре 2020 года дочь главы Чечни Айшат Кадырова получила должность первого заместителя министра культуры республики. Спустя год она возглавила министерство. Спикер республиканского парламента Магомед Даудов, объявляя о новом назначении, отметил, что Айшат внесла колоссальный вклад в развитие республики — в частности, библиотек, домов культуры и театров, — а также добилась высоких показателей во всех направлениях деятельности ведомства.

В декабре 2020 года работу получила еще одна дочь Кадырова — 20-летняя Хадижат. Ее назначили начальником департамента дошкольного образования в городе Грозном. Третья дочь главы региона — Хутмат Кадырова — в феврале 2020-го стала заместителем руководителя секретариата руководителя республики. Она курирует работу реабилитационных центров.

В феврале 2021 года 13-летний сын Кадырова Адам выиграл свои первые выборы — его назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Глава Чечни также делился успехами своего пятилетнего сына Абдуллаха — мальчик выиграл первый конкурс в детском саду.