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Сын Кадырова получил пост в 16 лет

Сын главы Чечни Кадырова возглавил все детские и молодежные организации региона в 16 лет

Кадр: ЧГТРК "Грозный"

Сын главы Чечни Рамазана Кадырова Ахмед в 16 лет возглавил все детские и молодежные организации республики. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

«Делегация в составе советника президента России Абубакара Эдельгириева, вице-премьера правительства Чечни Абдулкерим Эдилов и внук первого президента республики Ахмед Кадыров прибыли в министерство просвещения России. Цель визита — предложить свое видение в развитии молодежного движения», — говорится в репортаже.

Кресла чиновников занимают и дальние родственники Кадырова. У Адама Делимханова есть три родных брата. Один из них — Алибек — является заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии. Еще один брат — Шарип — возглавляет управление ведомства по Чечне. Четвертый — Адам Делимханов — работает, как сообщалось, в структурах МВД республики. Среди родни Кадырова на руководящих постах в Чечне называют Рамзана Черхигова (министр транспорта, муж сестры), Ису Тумхаджиева (зампредседателя правительства, женат на родственнице главы региона) и других. Есть родственники Кадырова и в числе федеральных чиновников. Так, двоюродного брата главы республики Одеса Байсултанова 11 февраля назначили на должность замминистра спорта России. До этого он работал заместителем министра по делам Северного Кавказа.
28-летний родственник главы республики Хас-Магомед Кадыров в июле 2019 года возглавил Аргун — второй по численности город Чечни. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов, комментируя это назначение, назвал его «подарком для жителей». По словам Каримова, Хас-Магомед Кадыров ранее работал помощником главы республики, трудился в мэрии Грозного и возглавлял городское управление МВД.
Еще один племянник Рамзана Кадырова Адам Черхигов руководит Фондом имени шейха Зайеда — организацией, через которую, как сообщал ТАСС, представители бизнеса из ОАЭ выделяют средства на создание новых рабочих мест в Чечне. В марте прошлого года сообщалось, что организация поддержала идею создания в республике женского такси. Спустя несколько месяцев в регионе действительно заработала такая служба перевозок.
Пост зампредседателя парламента Чечни занимает Салман Закриев — муж сестры Рамзана Кадырова Зулай. В начале февраля сообщалось, что у родственницы нескольких высших чиновников республики нашли незадекларированную элитную недвижимость в Москве. Речь идет о двухэтажном пентхаусе в 167,7 «квадрата» стоимостью один миллион долларов (63,2 миллиона рублей) в жилом комплексе «Соколиное гнездо».
Республиканское МВД возглавляет Руслан Алханов — свекор дочери Кадырова. В декабре он публично отчитал правонарушителей, задержанных за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, употребление наркотиков и совершение других противоправных действий.
Депутат Госдумы Адам Делимханов, по разным данным, приходится Рамзану Кадырову двоюродным или четвероюродным братом. Осенью 2016 года он оказался одним из участников скандала вокруг боев MMA с участием детей, проводившихся в Чечне. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко осудил детские поединки. После этого многие чеченские политические деятели раскритиковали 40-летнего бойца, среди них был и Адам Делимханов, который призвал Емельяненко ответить за свои слова.
12 февраля стало известно, что племянник главы Чечни Хамзат Кадыров возглавил министерство спорта республики. До этого 23-летний чиновник занимал должность главы Курчалоевского района. Интересно, что за день до этого еще один родственник руководителя региона — двоюродный брат Турпалали Ибрагимов, возглавляющий Шалинский район, сообщил, что Хамзат Кадыров назначен главой Совета безопасности республики.
Двоюродный брат Рамзана Кадырова Идрис Байсултанов с 4 февраля этого года возглавляет министерство образования республики. 11 февраля сообщалось, что он ввел для учащихся школ и вузов дресс-код, обязав их одеваться в соответствии с исламской культурой.
Зять главы Чечни Рамзана Кадырова Висхан Мацуев в ноябре прошлого года возглавил управление по вопросам миграции МВД по республике. По некоторым данным, он учился в Грозненском суворовском военном училище МВД им. Ахмата Кадырова. Другие источники сообщают, что высокопоставленный полицейский закончил Краснодарский университет МВД. Мацуев — муж Айшат, старшей дочери Рамзана Кадырова.
Еще один племянник главы региона Ислам Кадыров ранее также занимал пост главы Грозного. Городом он руководил с 2012-го по 2015 год, став мэром в возрасте 25 лет, что является рекордом для российской политики. В октябре 2019-го в Чечне произошел скандал с его участием. В полицию передали видеозаписи, на которых чиновник бил электрошокером задержанных якобы за мошенничество жителей города и заламывал руки задолжавшим за коммунальные услуги.
10 февраля Рамзан Кадыров назначил мэра Грозного, своего племянника Ибрагима Закриева, руководителем администрации главы и правительства республики. Ранее он также был вице-президентом футбольного клуба «Терек», позже переименованного в «Ахмат».
Кресла чиновников занимают и дальние родственники Кадырова. У Адама Делимханова есть три родных брата. Один из них — Алибек — является заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии. Еще один брат — Шарип — возглавляет управление ведомства по Чечне. Четвертый — Адам Делимханов — работает, как сообщалось, в структурах МВД республики. Среди родни Кадырова на руководящих постах в Чечне называют Рамзана Черхигова (министр транспорта, муж сестры), Ису Тумхаджиева (зампредседателя правительства, женат на родственнице главы региона) и других. Есть родственники Кадырова и в числе федеральных чиновников. Так, двоюродного брата главы республики Одеса Байсултанова 11 февраля назначили на должность замминистра спорта России. До этого он работал заместителем министра по делам Северного Кавказа.
28-летний родственник главы республики Хас-Магомед Кадыров в июле 2019 года возглавил Аргун — второй по численности город Чечни. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов, комментируя это назначение, назвал его «подарком для жителей». По словам Каримова, Хас-Магомед Кадыров ранее работал помощником главы республики, трудился в мэрии Грозного и возглавлял городское управление МВД.
Еще один племянник Рамзана Кадырова Адам Черхигов руководит Фондом имени шейха Зайеда — организацией, через которую, как сообщал ТАСС, представители бизнеса из ОАЭ выделяют средства на создание новых рабочих мест в Чечне. В марте прошлого года сообщалось, что организация поддержала идею создания в республике женского такси. Спустя несколько месяцев в регионе действительно заработала такая служба перевозок.
Пост зампредседателя парламента Чечни занимает Салман Закриев — муж сестры Рамзана Кадырова Зулай. В начале февраля сообщалось, что у родственницы нескольких высших чиновников республики нашли незадекларированную элитную недвижимость в Москве. Речь идет о двухэтажном пентхаусе в 167,7 «квадрата» стоимостью один миллион долларов (63,2 миллиона рублей) в жилом комплексе «Соколиное гнездо».
Республиканское МВД возглавляет Руслан Алханов — свекор дочери Кадырова. В декабре он публично отчитал правонарушителей, задержанных за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, употребление наркотиков и совершение других противоправных действий.
Депутат Госдумы Адам Делимханов, по разным данным, приходится Рамзану Кадырову двоюродным или четвероюродным братом. Осенью 2016 года он оказался одним из участников скандала вокруг боев MMA с участием детей, проводившихся в Чечне. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко осудил детские поединки. После этого многие чеченские политические деятели раскритиковали 40-летнего бойца, среди них был и Адам Делимханов, который призвал Емельяненко ответить за свои слова.
12 февраля стало известно, что племянник главы Чечни Хамзат Кадыров возглавил министерство спорта республики. До этого 23-летний чиновник занимал должность главы Курчалоевского района. Интересно, что за день до этого еще один родственник руководителя региона — двоюродный брат Турпалали Ибрагимов, возглавляющий Шалинский район, сообщил, что Хамзат Кадыров назначен главой Совета безопасности республики.
Двоюродный брат Рамзана Кадырова Идрис Байсултанов с 4 февраля этого года возглавляет министерство образования республики. 11 февраля сообщалось, что он ввел для учащихся школ и вузов дресс-код, обязав их одеваться в соответствии с исламской культурой.
Зять главы Чечни Рамзана Кадырова Висхан Мацуев в ноябре прошлого года возглавил управление по вопросам миграции МВД по республике. По некоторым данным, он учился в Грозненском суворовском военном училище МВД им. Ахмата Кадырова. Другие источники сообщают, что высокопоставленный полицейский закончил Краснодарский университет МВД. Мацуев — муж Айшат, старшей дочери Рамзана Кадырова.
Еще один племянник главы региона Ислам Кадыров ранее также занимал пост главы Грозного. Городом он руководил с 2012-го по 2015 год, став мэром в возрасте 25 лет, что является рекордом для российской политики. В октябре 2019-го в Чечне произошел скандал с его участием. В полицию передали видеозаписи, на которых чиновник бил электрошокером задержанных якобы за мошенничество жителей города и заламывал руки задолжавшим за коммунальные услуги.
10 февраля Рамзан Кадыров назначил мэра Грозного, своего племянника Ибрагима Закриева, руководителем администрации главы и правительства республики. Ранее он также был вице-президентом футбольного клуба «Терек», позже переименованного в «Ахмат».

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В ходе встречи министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал кандидатуру Кадырова-младшего на пост регионального председателя российского движения детей и молодежи. «Очень важно, что в Чечне главой республики уделяется внимание системе образования, воспитания. Есть хорошие результаты по строительству школ, ликвидации третьей смены (...) очень много наработок в части патриотического воспитания. Мы поддерживаем кандидатуру Ахмеда Рамзановича», — сказал он и пообещал оказывать сыну Кадырова всяческую поддержку.

В сентябре 2020 года дочь главы Чечни Айшат Кадырова получила должность первого заместителя министра культуры республики. Спустя год она возглавила министерство. Спикер республиканского парламента Магомед Даудов, объявляя о новом назначении, отметил, что Айшат внесла колоссальный вклад в развитие республики — в частности, библиотек, домов культуры и театров, — а также добилась высоких показателей во всех направлениях деятельности ведомства.

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В декабре 2020 года работу получила еще одна дочь Кадырова — 20-летняя Хадижат. Ее назначили начальником департамента дошкольного образования в городе Грозном. Третья дочь главы региона — Хутмат Кадырова — в феврале 2020-го стала заместителем руководителя секретариата руководителя республики. Она курирует работу реабилитационных центров.

В феврале 2021 года 13-летний сын Кадырова Адам выиграл свои первые выборы — его назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Глава Чечни также делился успехами своего пятилетнего сына Абдуллаха — мальчик выиграл первый конкурс в детском саду.

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Варвара Кошечкина
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