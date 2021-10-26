Сын Кадырова выиграл свой первый конкурс в пять лет

Пятилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Абдуллах выиграл первый конкурс в детском саду. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил руководитель региона.

Как рассказал Кадыров, в грозненском дошкольном образовательном учреждении «Дики» состоялся конкурс чтецов «Аяты из Корана» среди воспитанников подготовительных и старших групп. Конкурс приурочили ко дню рождения пророка Мухаммада.

«Не остались в стороне от столь серьезного состязания Абдуллах, Хасан и Хусейн. С особым старанием они прочитали аяты из Корана. Все детишки были на этом вечере большими молодцами, очень старались и, конечно, волновались. Ведь это, по сути, для них первый серьезный и ответственный конкурс», — отметил глава Чечни и добавил, что первое место в конкурсе занял его сын.

Вся галерея «Видно, как мало моих родственников в правительстве» Продолжить Фото: Саид Царнаев / РИА Новости 1 /11

В феврале 13-летний сын Кадырова Адам выиграл свои первые выборы — его назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова.

В сентябре прошлого года глава Чечни рассказал, что воспитывает 14 детей в строгости. По его словам, им запрещено иметь аккаунты в социальных сетях, такое право есть лишь у старшей дочери Айшат. На своей странице в Instagram она регулярно публикует фотографии и видео с семьей. В одной из публикаций она рассказала, что самый популярный вопрос, который ей задают, о братьях и сестрах. По словам Айшат, у нее пять сестер и восемь братьев.