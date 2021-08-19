Россия
 
Последние новости
Расшифровку черных ящиков разбившегося Ил-112В оставят в тайне
Facebook начал делить сотрудников на два сорта
Актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на коронавирус 
Китай оставил гонконгцев без пенсий
Шведский подросток в маске-черепе напал с ножом на учителя
Организатора «языковых патрулей» в Казахстане задержала полиция
Спасение от дефицита чипов нашли в Азии
Получены ранее неизвестные космические радиосигналы
Популярный iPhone рекордно подешевел
Новости партнеров
Прослушать новость

Кадыров показал своих детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал семейное застолье ко Дню Ашура
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Страница Рамзана Кадырова во «ВКонтакте»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фотографии с детьми. Снимки появились на его странице во «ВКонтакте».

По словам Кадырова, домашние посиделки приурочены ко Дню Ашура (почитаемый для мусульман день, в который принято поститься и совершать благодеяния — прим. «Ленты.ру»).

«Мы провели время, сочетая приятное с полезным. Отведав вкусные блюда национальной кухни, поговорили о Коране и сунне, шариате и тарикате, о жизни и деятельности Посланника Аллаха, сподвижников и эвлия, истории Ислама. Также речь шла о наших обычаях и традициях. Конечно же, мы с Медни Мусаевной говорили с детьми и о предстоящей учебе», — рассказал Кадыров.

Он также опубликовал фотографии и видео, на которых запечатлены восемь сыновей и дочери. На кадрах семья сидит за праздничным столом, после застолья Кадыров дарит детям подарки и расписывается на их футболках с изображением первого президента республики Ахмата Кадырова.

В сентябре прошлого года глава Чечни рассказал, что воспитывает 14 детей в строгости. По его словам, им запрещено иметь аккаунты в социальных сетях, такое право есть лишь у старшей дочери — 21-летней Айшат. На своей странице в Instagram она регулярно публикует фотографии и видео с семьей. В одной из публикаций она рассказала, что самый популярный вопрос, который ей задают — о братьях и сестрах. По словам Айшат, у нее пять сестер и восемь братьев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кадыров посадил сына на жесткую диету
Раскрыто правило жизни 14 детей Рамзана Кадырова
Дочь Кадырова назначена заместителем министра культуры Чечни