Кадыров показал своих детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фотографии с детьми. Снимки появились на его странице во «ВКонтакте».

По словам Кадырова, домашние посиделки приурочены ко Дню Ашура (почитаемый для мусульман день, в который принято поститься и совершать благодеяния — прим. «Ленты.ру»).

«Мы провели время, сочетая приятное с полезным. Отведав вкусные блюда национальной кухни, поговорили о Коране и сунне, шариате и тарикате, о жизни и деятельности Посланника Аллаха, сподвижников и эвлия, истории Ислама. Также речь шла о наших обычаях и традициях. Конечно же, мы с Медни Мусаевной говорили с детьми и о предстоящей учебе», — рассказал Кадыров.

Он также опубликовал фотографии и видео, на которых запечатлены восемь сыновей и дочери. На кадрах семья сидит за праздничным столом, после застолья Кадыров дарит детям подарки и расписывается на их футболках с изображением первого президента республики Ахмата Кадырова.

В сентябре прошлого года глава Чечни рассказал, что воспитывает 14 детей в строгости. По его словам, им запрещено иметь аккаунты в социальных сетях, такое право есть лишь у старшей дочери — 21-летней Айшат. На своей странице в Instagram она регулярно публикует фотографии и видео с семьей. В одной из публикаций она рассказала, что самый популярный вопрос, который ей задают — о братьях и сестрах. По словам Айшат, у нее пять сестер и восемь братьев.