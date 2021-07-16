Кадыров посадил сына на жесткую диету

Глава Чечни Рамзан Кадыров выяснил, почему его сын Адам, сидящий на строгой диете, никак не может избавиться от лишнего веса. На своей странице во «ВКонтакте» он рассказал, что раскрыта тайна, которая не давала покоя его семье.

«Мы недоумевали, как Адам при соблюдении строгой диеты умудрился потолстеть? Выяснилось, что он придерживается строгой домашней диеты, которую не соблюдает при выходе из дома, и, скрываясь от свидетелей, разбавляет ее тысячами и тысячами килокалорий», — пошутил Кадыров в подписи к видео, на котором Адам ест фастфуд.

Глава Чечни сообщил, что после введения «плана-перехвата» в план питания Адама внесли жесткие условия. Теперь все члены семьи обязаны следить за его рационом и за пределами дома. «К чему я призываю и наших подписчиков, а сам виновник накопившихся килограммов пообещал больше не употреблять фастфуд и прочие мегакалорийные продукты», — заключил Кадыров.

В сентябре прошлого года сообщалось о правиле жизни 14 детей главы Чечни. Отмечалось, что он воспитывает их в строгости — детям запрещено иметь аккаунты в социальных сетях, такое право есть лишь у старшей дочери Айшат.