Кадыров спустя 11 месяцев блокировки в соцсетях посвятил пост пистолету

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram разблокирован спустя 11 месяцев блокировки. Об этом в соцсетях сообщил сам чеченский лидер.

Первую свою публикацию руководитель Чечни посвятил пистолету.

ПИСТОЛЕТ. Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых "слов" сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь. Ты стал мне братом. Преданным и молчаливым. Верным и бескорыстным. Сколько помню себя смышленым ты был со мной. Днём, играя лучами мирного летнего солнца и морозной ночью на войне, как неприхотливый боевой товарищ, в коем не было сомнений. Смотрю на тебя как на скромного учителя, что даёт мне короткие, но очень мудрые советы и мысленно повторяю их... "Чти оружие и оно будет верным стражем твоей чести", "Храни оружие в чистоте и оно не запятнает твою совесть", "Если вынул пистолет - не мешай ему, он лучше знает свою работу", "Если суетишься, то лучшее место для твоего оружия - музей..." Ты член моей семьи. Тебя любят мои дети. Лишь мой строгий взгляд останавливает их от забавной игры с тобой. Как мило дремлешь ты под моей подушкой, прислонившись рукоятью к моей ладони. А когда, перед сном, я достаю из тебя серебристую обойму, то вижу стройный ряд бойцов со сверкающими касками. Они так и рвутся в бой, всецело вверяя мне собственную судьбу. И тут я вспоминаю своих БРАТЬЕВ. Своих боевых ТОВАРИЩЕЙ. И тогда приходит ПОКОЙ. А с ним и безмятежный сон. И тогда я желаю тебе спокойной ночи. ПИСТОЛЕТ, БРАТ МОЙ... Фото опубликовано @kadyrov_95

«Как много я должен сказать тебе, мой друг. Будто в этой тишине только ты и я. Сколько трудных лет мы прожили с тобой? Сколько метких свинцовых "слов" сказал ты врагам и негодяям защищая мою честь, достоинство и жизнь», — написал Кадыров.

Чеченский лидер написал, что пистолет любят и его дети. «Лишь мой строгий взгляд останавливает их от забавной игры с тобой», — отметил он.

23 декабря 2017 года Рамзан Кадыров сообщил, что его аккаунты в Facebook и Instagram заблокированы. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что аккаунт Кадырова оказался недоступен из-за «диверсионной кибератаки» по указанию Госдепа США.

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