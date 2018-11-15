Возвращение Кадырова в Instagram было ошибкой

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram был удален сотрудниками соцсети. Об этом пресс-секретарь компании сообщил изданию BuzzFeed. Временное восстановление страницы Кадырова он назвал ошибкой.

«Эта учетная запись была по ошибке восстановлена ​​и теперь удалена», — сообщил представитель Instagram.

Ранее страница Кадырова была ненадолго разблокирована. Доступ к ней был ограничен почти год — с декабря 2017 года. Свою первую публикацию глава Чечни посвятил пистолету.

Позднее он объяснил, что эта публикация была заготовлена у него еще до блокировки. Кадыров заметил, что продолжил ведение страницы «с того момента, на котором остановился одиннадцать месяцев назад».

В конце 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы из-за санкций, введенных против него правительством США.

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