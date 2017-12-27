Раскрыта причина блокировки Кадырова в соцсетях

В социальной сети Facebook объяснили, что аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова были заблокированы в связи с введением правительством США санкций в отношении него. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу соцсети.

«Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица», — говорится в письме пресс-службы.

23 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его аккаунты в Facebook и Instagram заблокированы. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что аккаунт Кадырова оказался недоступен из-за «диверсионной кибератаки» по указанию Госдепа США.

Позднее Кадыров сообщил, что отныне все важные сообщения будут появляться в его аккаунте в социальной сети Mylistory — чеченском аналоге Instagram. Он также продолжает вести профили во «ВКонтакте» и канал в Telegram.

Кадыров попал в американский санкционный список по «Закону Магнитского» 20 декабря. В этот перечень США включают подозреваемых в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он умер в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году.

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