Instagram Кадырова оказался недоступен

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram оказался недоступен. При попытке зайти на страницу политика соцсеть выдает уведомление: «К сожалению, данная страница недоступна».

Пока неясно, удалил ли Кадыров свою страницу или в работе соцсети произошел сбой. Пользователи сервиса жаловались на неполадки 21 декабря.

Также недоступна страница главы Чечни в Facebook.

В июне 2015 года Кадыров убирал аккаунт в Instagram под замок. Позднее он снова сделал учетную запись доступной для всех. Глава Чечни завел Instagram в 2013-м.

По данным «Медиалогии», Кадыров — самый цитируемый в российской прессе блогер среди руководителей регионов. На втором месте — мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем — глава Крыма Сергей Аксенов.

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