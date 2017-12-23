В Чечне объявили об атаке на Instagram Кадырова по указке Госдепа

Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram оказался недоступен из-за «диверсионной кибератаки», сообщил РБК министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

По его словам, за атакой стоят «те, кто постоянно обвиняет нас в кибератаках», Умаров утверждает, что ее совершили «по указке Госдепа США».

«Каждое слово, каждый взгляд Рамзана Кадырова вселяет страх в алчные сердца заокеанских трусов, способных лишь на закулисную геополитическую возню и стравливание народов, — сказал собеседник РБК. — Учитывая последние события, связанные с пустозвонным "списком Магнитского", все логично ложится в канву событий».

Умаров добавил, что работа по возвращению аккаунта ведется. Страницы главы Чечни в Instagram и Facebook оказались недоступны 23 декабря.

Кадыров попал под санкции США 20 декабря, его включили в так называемый список Магнитского. Также в список попал сын генпрокурора России Юрия Чайки Артем. Всего в перечне несколько десятков россиян.

«Закон Магнитского» принят в США в 2012 году, документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м. Санкции по «акту Магнитского» распространяются на россиян, подозреваемых в причастности к смерти юриста.

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