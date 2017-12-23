Кадыров променял Instagram на «ВКонтакте»

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил отказаться от Instagram после того, как его аккаунт заблокировали. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть, — написал Кадыров. — Не стоит расстраиваться. Мы и далее будем общаться во "ВКонтакте", Twitter, Telegram».

Аккаунт Кадырова в Instagram оказался недоступен 23 декабря. Как сказал глава Чечни, он обратился в техподдержку, но ответа не последовало.

Также Кадыров сообщил о создании в Чечне соцсети Mylistory, «которая ни в чем не уступает заморским», она находится в стадии тестирования и заработает после Нового года.

По словам чеченского министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, это стало следствием «диверсионной кибератаки». По мнению Умарова, ее совершили «по указке Госдепа». В свою очередь, Кадыров в Telegram назвал странным «демарш» Instagram, который «последовал сразу же после публикации санкций Минфина США».

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов после блокировки аккаунта Кадырова удалил страницу в Instagram. «Я закрываю свой аккаунт до тех пор, пока страница моего дорогого брата Рамзана Кадырова вновь не обретёт своего достойного хозяина», — цитирует последнюю запись Даудова РИА Новости.

Кадырова 20 декабря включили в санкционный список по «закону Магнитского». Этот акт подразумевает персональные санкции для россиян, которых Вашингтон считает причастными к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

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