Кадыров попал под американские санкции

Американские власти дополнили список россиян, находящихся под санкциями по «Закону Магнитского». Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Под действие ограничительных мер попал глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме него, в списке еще четыре человека: Аюб Катаев (начальник ОМВД по городу Аргун, где, по данным правозащитников, чеченские силовики пытали геев), а также Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешенин.

3 ноября сообщалось, что канадское правительство внесло в санкционный список 30 граждан России. Под ограничения попали лица, связанные с фактами коррупции и налоговым мошенничеством в размере 230 миллионов долларов США, раскрытыми Сергеем Магнитским в 2008 году. Введение этих санкций стало возможным после принятия в стране 19 октября «Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств», аналог американского «Закона Магнитского».

«Закон Магнитского», принятый в 2012 году, вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.

Фонд Hermitage Capital, возглавляемый британским бизнесменом Уильямом Браудером, действовал в России с 1996 по 2006 год, занимаясь торгами на российском фондовом рынке. Фонд инвестировал главным образом в предприятия финансового и энергетического сектора, объем вложений достигал 2,5 миллиарда долларов. В 2005 году Браудеру был запрещен въезд в Россию. В 2013-м он был заочно осужден на девять лет лишения свободы за неуплату налогов.

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