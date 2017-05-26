Human Rights Watch узнала о присутствии спикера парламента Чечни на пытках геев

Неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад, в котором подтверждает, что весной сотрудники силовых структур Чечни провели «кампанию облав на геев».

«Силовики незаконно задерживали и подвергали пыткам и унижениям мужчин по подозрению в гомосексуальности. Федеральный центр должен обеспечить эффективное расследование этих грубейших нарушений прав человека», — отмечается в документе. Там также говорится, что «другие государства должны предоставить безопасное убежище пострадавшим, которым угрожает непосредственная опасность физической расправы, пока они остаются на территории России».

42-страничный доклад «"У них длинные руки, и они найдут меня". Облава на геев в Чечне весной 2017 года» основан на интервью с пострадавшими от действий чеченских силовиков в конце февраля — начале апреля.

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Указывается, что в этот период подозреваемых в нетрадиционной ориентации задерживали, морили голодом, избивали и пытали током, требуя предоставить информацию о других геях. «Есть основания полагать, что несколько человек в результате этой операции против геев лишились жизни. По состоянию на конец мая о новых случаях незаконных задержаний не сообщалось, однако нескольких задержанных ранее, предположительно, все еще находятся в незаконных местах содержания под стражей», — пишут правозащитники.

«Чеченские официальные лица, в том числе двое высокопоставленных, по сообщениям, посещали такие незаконные места (...), издевались над задержанными и присутствовали при пытках», — утверждают авторы документа. По их словам, представляется, что председатель парламента Чечни Магомед Даудов (прозвище Лорд) играл ключевую роль в организации «зачистки» региона от геев, одобренной республиканским руководством. Как рассказали несколько собеседников HRW из числа пострадавших от облав, они лично видели Даудова, когда содержались в Аргуне и Грозном. Бывшие пленники заявили, что Лорд наблюдал, как полицейские избивают и унижают предполагаемых гомосексуалов.

Кампанию против геев в Чечне активно освещала «Новая газета». Глава республики Рамзан Кадыров отрицает факт преследования гомосексуалистов. Ряд ведомств начал проверку.