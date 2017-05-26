В Чечне «плевать хотели» на доклад HRW об участии властей в облавах на геев

Представитель секретариата парламента Чечни Делимхан Джамалдинов заявил, что спикер Магомед Даудов не намерен обсуждать домыслы журналистов. Об этом он сказал радиостанции «Говорит Москва» в связи с появлением доклада Human Rights Watch (HRW) под названием «"У них длинные руки, и они найдут меня". Облава на геев в Чечне весной 2017 года».

«Это не серьезный вопрос (...). СМИ пишут все, что угодно, и если на все реагировать — плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты», — добавил Джамалдинов.

Ранее 26 мая неправительственная организация HRW со штаб-квартирой в США опубликовала материал, в котором подтверждает, что с конца февраля и до начала апреля чеченские силовики провели «кампанию облав на геев». Утверждается, что подозреваемых в гомосексуальности мужчин незаконно задерживали и пытали.

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«Федеральный центр должен обеспечить эффективное расследование этих грубейших нарушений прав человека», — отмечается в документе. Кроме того, правозащитники призвали другие страны «предоставить безопасное убежище пострадавшим, которым угрожает непосредственная опасность физической расправы, пока они остаются на территории России».

По словам автора доклада, представляется, что Даудов (прозвище Лорд) играл ключевую роль в организации «зачистки» региона от геев, одобренной республиканским руководством. Как рассказали несколько собеседников Human Rights Watch из числа пострадавших от облав, они лично видели Даудова, когда содержались в Аргуне и Грозном. Бывшие пленники заявили, что Лорд наблюдал, как полицейские избивают и унижают предполагаемых гомосексуалов.

По информации HRW, по состоянию на конец мая о новых случаях незаконных задержаний не сообщалось. Автором материала является Таня Локшина — старший исследователь отделения HRW по Европе и Центральной Азии, программный директор по России.

Кампанию против геев в Чечне активно освещала «Новая газета». Ряд ведомств начал проверку. Глава республики Рамзан Кадыров отрицает факт преследования гомосексуалистов. Кроме того, он заявлял о том, что «в чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией».