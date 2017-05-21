Москалькова получила отрицательный ответ на запрос о гонениях на чеченских геев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила отрицательные ответы на запросы в правоохранительные органы о преследовании в Чечне лиц нетрадиционной ориентации. Об этом она заявила в программе «Пресс-конференция» канала «Россия 24», его цитирует РИА Новости.

Москалькова отметила, что не может сказать, позитивно это или негативно. Однако главный плюс ситуации, по ее словам, в том, что президент России Владимир Путин, получив информацию, дал поручение разобраться.

Омбудсмен отметила, что планирует отправить в республику сотрудников своего аппарата. Также она может посетить регион лично. «Мне нужно поехать вооруженной какими-то данными конкретными. Они у меня появляются, эти данные. И как только я сформирую пакет, необходимый для диалога с властью, я тогда поеду», — сказала она.

18 мая сотрудники организации «Российская ЛГБТ-сеть» сообщили, что вывезли из Чечни более 40 геев. В интересах эвакуированных место их нахождения не раскрывается. Отмечается, что некоторые уже отправлены за границу, о визах для других ведутся переговоры.

Днем ранее стало известно о прибытии в Литву двух геев из Чечни. Было ли им предоставлено убежище — не уточняется.

1 апреля «Новая газета» опубликовала материал о преследовании геев в Чечне. По информации издания, массовые задержания начались в конце 2016 года.

Прокуратура и другие силовые органы республики начали проверку по изложенным в материале фактам.

Глава республики Рамзан Кадыров опроверг эти данные и заявил, что «такое явление нехарактерно для чеченского народа». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят оснований не доверять этим словам.