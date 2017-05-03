Главы МИД пяти стран ЕС попросили Лаврова заняться проблемами чеченских геев

Главы дипломатических ведомства Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Швеции написали своему российскому коллеге Сергею Лаврову письмо с просьбой разобраться с сообщениями о репрессиях в отношении гомосексуалов в Чечне. Об этом сообщает RFI.

«Мы призываем российское правительство расследовать эти ужасные обвинения и гарантировать безопасность активистов и журналистов, которые проводят расследование», — цитирует издание сообщение, датированное 28 апреля. Министры призывают правительство использовать свое влияние на власти Чечни для того, «чтобы репрессии немедленно прекратились, пострадавшие получили помощь, а виновные предстали перед судом».

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2 мая судьбой мужчин нетрадиционной ориентации в Чеченской республике озаботилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что были получены «неблагоприятные сообщения о том, как относятся к геям, особенно в Чечне». «Я попросила президента Путина использовать свое влияние, чтобы облегчить (...) положение геев в стране», — отметила глава немецкого правительства.

24 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований не доверять главе Чечни Рамзану Кадырову, который опроверг сообщения СМИ о гонениях на гомосексуалов в республике.

1 апреля «Новая газета» опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. 4 апреля издание предоставило на суд общественности анонимные свидетельства задержанных, которые рассказали о пытках в тюрьмах. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова усомнилась в достоверности этих сведений.