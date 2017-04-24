В Кремле отказались сомневаться в правдивости слов Кадырова о чеченских геях

В Кремле не видят оснований не доверять главе Чечни Рамзану Кадырову, который опроверг сообщения СМИ о гонениях на лица нетрадиционной сексуальной ориентации в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 24 апреля.

«Дело в том, что помимо всего прочего, президент руководствуется информацией, которую он получает по линии специальных служб, правоохранительных органов, ФСБ. И каких-либо обращений граждан, о которых указывается в упомянутом вами сообщении СМИ, не было», — сказал Песков журналистам.

Материалы по теме Под гнетом голубым Как Светогорск и Сланцы решили стать столицей гееборства из-за конфет

1 апреля «Новая газета» опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в гомосексуальности. 4 апреля издание выложило анонимные свидетельства задержанных, которые рассказали о пытках. Источники издания в Министерстве внутренних дел по Чеченской Республике назвали волну задержаний «профилактической зачисткой».

Эти данные сначала опроверг пресс-секретарь главы ЧР Альви Каримов, заявив, что в регионе нет геев, отметив, что не является большим специалистом в этой области. Позднее Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле заверил главу государства, что публикации носят провокационный характер, а все люди, о которых идет речь, живы и здоровы.