Прокуратура начала проверку после публикаций о преследовании геев в Чечне

Прокуратура Чечни и другие правоохранительные органы республики начали проверку после появления информации о массовых задержаниях в регионе представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом говорится в понедельник, 17 апреля, в ответе Генпрокуратуры России на запрос РИА Новости.

В комментарии ведомства отмечается, что Генпрокуратура получила обращения от «Новой газеты» и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. При этом уточняется, что омбудсмен в своем запросе хотела лишь удостовериться в том, что обращение издания поступило в ГП.

Материал «Новой газеты» о преследовании и убийствах жителей Чечни, которых заподозрили в гомосексуальности, был опубликован 1 апреля. В нем утверждалось, что ситуацию спровоцировало попадание в СМИ информации о намерении активистов из GayRussia.ru (руководитель проекта — Николай Алексеев) провести свои акции в ряде городов Кавказа.

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Через несколько дней после выхода статьи в центральной мечети Грозного состоялось собрание, участниками которого стали 15 тысяч человек. Сообщалось, что Адам Шахидов, советник главы республики, публично обвинил коллектив «Новой» в клевете и назвал его врагом веры и родины. По итогам мероприятия была принята резолюция, в которой, в частности, говорилось об оскорблении «вековых устоев чеченского общества и достоинства мужчин-чеченцев». «Мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности», — отмечалось в постановлении.

Кроме того, Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека, комментируя информацию о преследовании геев, распространил сообщение, в котором говорилось, что данные сведения не имеют «даже косвенного подтверждения».

13 апреля на сайте «Новой газеты» было опубликовано заявление об угрозах в адрес сотрудников издания. На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль выступает против каких-либо «методов воздействия, которые противоречили бы закону». Он также отметил, что если кто-то считает публикации «Новой газеты» клеветническими или искажающими реальность, то ему следует воспользоваться «предусмотренными законом методами оспаривания и призвания к ответственности авторов тех или иных опубликованных материалов».