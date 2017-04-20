Москалькова усомнилась в правдивости материалов «Новой газеты» о геях в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова засомневалась в достоверности заявлений «Новой газеты» о якобы имевших место репрессиях в отношении гомосексуалов в Чечне. Ее слова приводит в четверг, 20 апреля, «Интерфакс».

«У меня возникают подозрения, что это провокация, что это ложный донос», — поделилась Москалькова. «Что это, действительно люди пострадали или кто-то хочет спекулировать на этом?» — задается вопросом омбудсмен, добавив, что пока не готова делать окончательные выводы.

Она отметила, что все запросы по этой ситуации поступали из-за границы. «Обратились посол Англии, [генсек Совета Европы Турбьерн] Ягланд, [комиссар Совета Европы по правам человека Нилс] Муйжниекс, верховный комиссар по правам человека ООН [Зейд аль-Хусейн], Amnesty International», — добавила Москалькова. По словам омбудсмена, уже после этого с подачи иностранных заявителей активизировались российские.

По ее словам, на пять ее запросов, в том числе в Генпрокуратуру и Следственный комитет, она получила отрицательный ответ — ни одного такого преступления не было зарегистрировано. «Было указано [в публикациях "Новой газеты"] по поводу пропаж и двух тюрем с конкретными адресами в городе Аргун, что якобы там пыточные зоны. Я, имея взаимодействие с правозащитниками, обращаюсь к ним, к журналистам, которые там работают, они выезжают на место, проверяют каждый угол — не соответствует действительности», — сказала Москалькова.

Ранее Москалькова пожаловалась, что ее дальнейшие проверки осложняет отсутствие в опубликованном материале имен, фамилий и конкретных фактов насилия. По ее словам, она попросила корреспондента «Новой газеты» предоставить эти данные, но не получила ответа.

Статья «Новой газеты» о преследованиях жителей Чечни, подозреваемых в гомосексуальности, вышла 1 апреля. По данным журналистов, их помещают в особую тюрьму, где пытают и заставляют раскрывать имена других геев.