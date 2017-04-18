Москалькова заявила об отстутсвии подтверждений данных о преследованиях геев

Данные о похищениях и пытках геев в Чечне не подтверждаются, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

По словам Москальковой, доклады о ситуации в республике ей представили Генеральная прокуратура, Следственный комитет, а также региональные управления МВД и прокуратуры. «Они сообщили, что случаев пропажи людей, обращений к ним по этому поводу не было. Я попросила представителей правозащитного сообщества (Чечни) проверить по поводу тайных тюрем, они были в этом адресе, указанном в "Новой газете", но тоже не установили наличия там тайных тюрем», — заявила Москалькова.

По ее словам, там [по этому адресу] находится изолятор временного содержания, в котором был обследован «каждый угол», но не было найдено подтверждений описанной «Новой газетой» ситуации.

Москалькова пожаловалась, что отсутствие в опубликованном материале имен, фамилий и конкретных фактов насилия в отношении людей осложняет дальнейшую проверку. Она отметила, что попросила корреспондента «Новой газеты» предоставить эти данные, но пока не получила информацию.

Омбусмен напомнила о существовании в России программ защиты свидетелей, вплоть до изменения их имен и внешности. «Я призываю, если совершено тяжкое преступление или насилие, чтобы люди не боялись обращаться в правоохранительные органы и, конечно, к уполномоченному по правам человека. В противном случае ситуация становится достаточно сложной и для проверки, и для выводов этой проверки», — заявила Москалькова.

Материал «Новой газеты» о репрессиях в отношении жителей Чечни, подозреваемых в гомосексуальности, опубликовали 1 апреля. Согласно данным журналистов, их помещают в особую тюрьму, где пытают и заставляют называть имена других предполагаемых геев.

Вскоре после публикации в центральной мечети Грозного прошло собрание, в котором приняли участие около 15 тысяч человек. Во время этой встречи советник главы республики Адам Шахидов обвинил «Новую газету» в клевете и назвал ее журналистов врагами веры и родины. По окончанию мероприятия был принят меморандум, отметивший нанесенное «вековым устоям чеченского общества» оскорбление. «Мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности», — отмечалось в постановлении.

13 апреля «Новая газета» написала об угрозах в адрес своих журналистов. На следующий день ситуацию прокомментировали в Кремле, заявив, что там выступают против в каких-либо «методов воздействия, которые противоречили бы закону». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал разрешить конфликт «предусмотренными законом методами оспаривания и призвания к ответственности авторов тех или иных опубликованных материалов».