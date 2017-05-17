Литва приняла двух чеченских геев

Два жителя Чечни, которые, по их словам, подвергались преследованиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, прибыли в Литву. Об этом в среду, 17 мая, сообщает «Интерфакс».

Министр иностранных дел республики Линас Линкявичус подтвердил, что этим людям выдана виза. Других подробностей, таких как тип визы, он не сообщил. Также министр не уточнил, предоставлено ли им убежище.

Линкявичус подчеркнул, что решение согласовывалось с другими государствами. «Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы — относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище. Мы согласовываем свои действия с союзниками, потому что участвуют и другие страны», — рассказал он.

16 мая стало известно, что три французские ЛГБТ-организации подали на главу Чечни Рамзана Кадырова в Международный уголовный суд в связи с преследованием в республике геев.

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1 апреля «Новая газета» выпустила статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. Через несколько дней были представлены анонимные свидетельства задержанных, которые рассказали о пытках в тюрьмах. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не готова делать на основании этих сведений окончательные выводы, и усомнилась в их достоверности.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни начали проверку по фактам, изложенным в статье.

Кадыров позднее опроверг информацию о преследовании геев в республике. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят оснований не доверять этим словам.

В начале мая главы дипломатических ведомств Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Швеции обратились к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой расследовать сообщения о репрессиях в отношении гомосексуалов в Чечне.