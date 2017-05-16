Французские ЛГБТ-активисты подали на Кадырова в Международный уголовный суд

Три французские организации по защите прав ЛГБТ подали в Международный уголовный суд иск к главе Чечни Рамзану Кадырову о преследовании геев в республике. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Le Monde.

Заявители назвали происходящее в Чечне геноцидом и обвинили Кадырова в создании пыточных лагерей для уничтожения гомосексуалов. Один из истцов, Александр Марсель (Alexandre Marcel), считает, что обращение в суд — единственный способ прекратить «нацистское поведение» на международном уровне.

BBC News сообщает, что в иске, в частности, упоминается гибель 17-летнего молодого человека. Его скинули из окна девятого этажа. Утверждается, что к преступлению причастен дядя погибшего, который заподозрил племянника в гомосексуальности и хотел «спасти честь семьи».

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«Интерфакс» сообщает, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова получила от журналистов «Новой газеты» личные данные пострадавших и передала их Следственному комитету.

1 апреля издание опубликовало статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. Три дня спустя были представлены анонимные свидетельства задержанных, которые рассказали о пытках в тюрьмах. Москалькова усомнилась в достоверности этих сведений и заявила, что не готова на их основании делать окончательные выводы.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни заявили о начале проверки по фактам, изложенным в статье.

Кадыров позднее опроверг информацию о преследовании геев в республике, и 24 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований не доверять этим словам.

В начале мая главы дипломатических ведомств Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Швеции обратились к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой расследовать сообщения о репрессиях в отношении гомосексуалов в Чечне.