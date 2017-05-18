Правозащитники отчитались о вывозе десятков геев из Чечни

Правозащитники из «Российской ЛГБТ-сети» вывезли из Чечни более 40 геев, сообщает в четверг, 18 мая, пресс-служба организации.

42 человека были вывезены из Чечни в различные регионы страны. В интересах покинувших республику их местонахождение не раскрывается, рассказали в организации «Интерфаксу». Девять пострадавших уже были переправлены за границу, отметили там.

«Мы ждем помощи от европейских государств с визами, чтобы вывезти всех эвакуированных за рубеж», — сказал собеседник агентства, не уточнив, в какие именно государства удалось переправить гомосексуалов. При этом в «Российской ЛГБТ-сети» отметили, что переговоры о выдаче виз ведутся с пятью странами.

Накануне в МИД Литвы заявили о прибытии в республику двух жителей Чечни, подвергшихся на родине гонениям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

Согласно публикации «Новой газеты» от 1 апреля, массовые задержания геев в Чечне начались в конце прошлого года. В «Российской ЛГБТ-сети» в свою очередь заявили, что именно тогда к ним стали поступать первые обращения от пострадавших.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал материалы в СМИ о том, что в республике якобы убивают мирных граждан, провокациями и неправдой. В конце минувшей недели руководитель МВД республики Руслан Алханов заявил, что в правоохранительные органы региона заявлений по факту притеснений или убийств представителей ЛГБТ-сообщества не поступало.

