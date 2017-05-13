МВД Чечни проверило информацию о притеснениях геев

Управление МВД по Чечне проверило информацию о притеснении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в республике. Изложенные в материалах издания сведения не нашли подтверждения, заявил министр внутренних дел региона Руслан Алханов. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«Псевдосенсационное заявление о якобы задержании более 160 мужчин нетрадиционной ориентации, 50 из которых были убиты, не имеет под собой никаких оснований и является надуманным», — сказал он.

По словам высокопоставленного силовика, в правоохранительные органы не поступало ни одного обращения по подобным поводам. «Между тем, МВД по ЧР проверяет каждый факт, озвученный в СМИ по данной тематике, а шумиха, раздутая отдельными псевдоправозащитниками чеченского народа, носит провокационный характер и преследует цель дискредитировать в глазах общественности Чеченскую Республику», — добавил Алханов.

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Материалы служебной проверки направлены в Следственный комитет. После принятия процессуального решения чеченское МВД намерено обратиться в суд, подытожил министр.

24 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований не доверять главе Чечни Рамзану Кадырову, который опроверг сообщения СМИ о гонениях на геев в республике. В том же месяце Кадыров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным отметил, что публикации носят провокационный характер, а все якобы убитые люди, о которых идет речь в материалах, живы и здоровы.

1 апреля «Новая газета» опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. 4 апреля издание выложило анонимные свидетельства задержанных, которые рассказали о пытках в тюрьме. В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова усомнилась в достоверности этих сведений.