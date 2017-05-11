Журналисты Чечни потребовали от ООН прекратить травлю из-за геев

Союз журналистов Чечни потребовал от ООН прекратить кампанию по травле руководства республики из-за обвинений в преследовании геев. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну чеченские работники СМИ отмечают, что информация о незаконных действиях в отношении граждан нетрадиционной сексуальной ориентации не соответствует действительности.

Журналисты также подчеркнули, что все вопросы, связанные с противоправными действиями в отношении граждан, должны решать наделенные соответствующими правами правоохранительные и судебные органы власти.

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В начале апреля «Новая газета» сообщила, что за несколько недель в Чечне задержали более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальности. Источники издания в Министерстве внутренних дел по Чеченской Республике назвали волну задержаний «профилактической зачисткой».

В ответ пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что в республике не может быть гонений на мужчин нетрадиционной ориентации, потому что их там нет. «Если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются», — подытожил он.