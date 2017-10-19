Канадский «закон Магнитского» вступил в силу

В Канаде королевскую визу получил «Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств», также называемый как «Закон Магнитского». Об этом href="https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=E&billId=8232682" target="_blank">сообщается на сайте Сената страны.

Данный закон является версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского». Документ позволит Оттаве конфисковывать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, уточняет РИА Новости.

Посольство России в Канаде в своем Twitter назвало закон «противоречащим здравому смыслу». По утверждению дипломатов, он «был спешно принят при поддержке беглого мошенника и ненавидящих Россию людей». Имя беглого мошенника напрямую не называется, предположительно, речь идет о Уильяме Браудере, заочно приговоренном российским судом на 9 лет тюрьмы за налоговые махинации.

В мае МИД России предупредил Оттаву, что одобрение парламентом Канады местной версии «акта Магнитского» нанесет ощутимый ущерб двусторонним отношениям. По утверждению МИД, в результате подобных действий проиграет сама Канада, чьи власти предпочитают самоизолироваться от России вместо развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономической сфере и освоении Арктики.

Принятый в 2012 году в США «акт Магнитского» вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.

