Адвокаты российского бизнесмена Кацыва призвали к отмене «акта Магнитского»

«Акт Магнитского», принятый в США и вступивший в силу в декабре 2012 года, должен быть отменен. С таким заявлением выступила адвокат бюро «Камертон Консалтинг» Наталья Весельницкая, представляющая интересы владельца компании Prevezon Holdings российского бизнесмена Дениса Кацыва, передает в среду, 24 мая, корреспондент «Ленты.ру».

«Это нормативно-правовой акт, и к нему можно относиться как угодно. Я лично к нему отношусь крайне отрицательно, считаю его одним из самых антагонистичных, самых ненужных и не просто бесполезных, а опасных вещей. Когда под эгидой прекрасных идей принимаются решения, связанные с абсолютно меркантильными интересами», — отметила Весельницкая.

Юрист отметила, что из числа доказательств по делу ее подзащитного был исключен ряд документов из четвертого раздела «акта Магнитского», которые стали основанием для его принятия. Речь идет об «отчете Совета по правам человека при президенте и на отчет общественной организации, возглавляемой господином [Валерием] Борщевым».

Также, по словам адвоката, из материалов дела против Кацыва исключен швейцарский доклад, ставший основанием для введения в ЕС закона, аналогичного американскому. «Конечно, я надеюсь, что на эти факты обратят внимание конгрессмены», — заключила Весельницкая.

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13 мая власти США пришли к согласию по вопросу урегулирования претензий к группе компаний, обвинявшихся в отмывании средств. Согласно договоренности, Prevezon Holdings должна выплатить правительству страны 5,9 миллиона долларов в обмен на отказ от претензий в отношении компании. Подтверждалось, что все выдвинутые до этого обвинения в коррупции безосновательны. Представитель Prevezon Holdings Фейт Гэй сочла соглашение успехом. По ее словам, это «почти что извинения со стороны правительства».

Prevezon Holdings оказалась в числе компаний, созданных группой россиян, против которых в 2013 году в США был подан иск. Американские власти утверждали, что данные организации занимались легализацией средств, полученных через налоговое мошенничество в России на 230 миллионов долларов. Сделки проводились через британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management (HCM), сооснователем которого является Уильям Браудер. Хищения в 2008 году якобы обнаружил аудитор Сергей Магнитский. На тот момент он обслуживал юридические интересы HCM в качестве сотрудника консалтинговой компании Firestone Duncan.

В 2009 году юрист скончался в московском СИЗО. Спустя три года после его смерти в США был принят «акт Магнитского». Поводом послужил тот факт, что американская сторона сочла ненадлежащим расследование обстоятельств кончины аудитора.