США добились только выплат по первому иску на основании «акта Магнитского»

Власти США достигли соглашения об урегулировании претензий к группе компаний, которые обвинялись в отмывании денег. Один из ответчиков, Prevezon Holdings, выплатит американскому правительству почти 5,9 миллиона долларов, сообщается на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.

При этом подтверждается, что все выдвинутые ранее обвинения в коррупции являются безосновательными. Арестованные активы фирм будут разблокированы. Данная договоренность должна быть утверждена судом. Ожидается, что основная часть процесса начнется 15 мая.

Представляющая интересы Prevezon Holdings Фейт Гэй считает достигнутое соглашение успехом, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. «Это почти что извинения со стороны правительства», — сказала адвокат.

Иск был подан в 2013 году к компаниям, созданным группой россиян. По утверждению властей, они легализовали средства, полученные благодаря налоговому мошенничеству в России на 230 миллионов долларов. Сделки были реализованы через британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management (HCM), сооснователем которого является Уильям Браудер. Хищения были обнаружены в 2008 году аудитором Сергеем Магнитским, который тогда обслуживал юридические интересы HCM в качестве сотрудника консалтинговой компании Firestone Duncan.

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При подаче иска в прокуратуре указывали, что это первое разбирательство, инициированное на основании «акта Магнитского», который вступил в силу в декабре 2012-го, спустя три года после смерти самого юриста в московском СИЗО. Часть активов ответчиков была арестована. Представители Prevezon Holdings позднее выяснили, что главным источником информации для гособвинения был Браудер, который в России признан виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорен судом к девяти годам тюрьмы. Также, по данным ответчика, в основе иска лежат размещенные в интернете анонимные статьи.

Владельцем фигурирующей в деле группы компаний является россиянин Денис Кацыв, пишет Rambler News Service. Он приходится сыном вице-президенту РЖД Петру Кацыву. Адвокаты Кацыва-младшего заявляли, что ни их клиент, ни его фирмы не имеют отношения к хищениям.