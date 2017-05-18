Москва назвала канадскую версию «акта Магнитского» недружественным шагом

МИД России предупредил Оттаву, что одобрение парламентом Канады местной версии «акта Магнитского» нанесет ощутимый ущерб двусторонним отношениям. Об этом в четверг, 18 мая, говорится в официальном комментарии российского внешнеполитического ведомства.

«Вынуждены предупредить официальную Оттаву, что считаем активную поддержку ею канадской версии американского "закона Магнитского", в котором России пытаются предъявлять надуманные правозащитные претензии, очередным откровенно недружественным шагом. В случае одобрения Парламентом Канады данного санкционного законодательного акта отношениям между нашими странами, и без того переживающим не лучшие времена, будет нанесен ощутимый ущерб», — заявили в дипведомстве.

Материалы по теме Подарок от Обамы В канун Нового года США ввели против России новые санкции и выслали дипломатов

По утверждению МИД, в результате подобных действий проиграет сама Канада, чьи власти предпочитают самоизолироваться от России вместо развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономической сфере и освоении Арктики.

В Москве назвали подобные действия недальновидной политикой, добавив, что Оттава вольна поступать как хочет.

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны примет собственную версию «закона Магнитского», позволяющую властям вводить санкции против подозреваемых в нарушении прав человека по всему миру.

Принятый в 2012 году в США «акт Магнитского» вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.