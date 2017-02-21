Палата общин парламента Великобритании одобрила аналог «закона Магнитского»

Палата общин парламента Великобритании одобрила поправки к законопроекту, которые расширяют полномочия правительства по борьбе с нарушителями прав человека и аналогичны «закону Магнитского», действующему в США. Об этом сообщает The Independent.

Поправки к законопроекту, авторами которых стали 50 парламентариев из восьми политических партий, разрешает правительству блокировать активы тех владельцев недвижимости в Великобритании, кто нарушает права человека в любой стране мира. Если вина собственника будет доказана, против него могут ввести экономические санкции и запретить въезд в Соединенное Королевство.

В случае утверждения законопроекта палатой лордов Великобритания станет третьей страной в мире, использовавшей имя Магнитского для разработки и введения санкций, отмечает РИА Новости. Помимо США, подобный закон также действует с 2016 года в Эстонии. Кроме того, аналогичные законопроекты рассматриваются в парламентах ЕС и Канады.

Принятый в 2012 году в США «акт Магнитского» вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.