Луговой нашел причину своего включения в «список Магнитского»

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой связывает появление своего имени в «списке Магнитского» с законопроектом об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах, соавтором которого он является. Об этом парламентарий заявил в пятницу, 13 января, во время рассмотрения документа на пленарном заседании Госдумы, сообщает ТАСС.

По мнению Лугового, через онлайн-кинотеатры можно влиять на умы граждан, в том числе формировать общественное мнение.

«Поэтому мы предлагаем — вы к нам, ребята, легально приходите. Если вы не согласны владеть только 20 процентами (долей в компаниях-организаторах аудиовизуальных сервисов — прим. «Ленты.ру»), то приходите в правительственную комиссию, у нас есть закон об иностранных инвестициях, давайте будем рассматривать», — сказал он.

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Депутат подчеркнул, что в этой области пора навести порядок, в частности, определить, какие зарубежные телекомпании вещают в России без регистрации.

10 января Луговой высказал недоумение в связи с решением американских властей внести его фамилию в санкционный список на основании «акта Магнитского». За день до этого Минфин США распространил ограничения на пятерых россиян. Ограничение, в том числе, коснулись главу СКР Александра Бастрыкина.

Законопроект, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров, был внесен на рассмотрение Госдумы 25 ноября депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым («Единая Россия»).

Нижняя палата парламента приняла этот документ 13 января в первом чтении.

Принятый в 2012 году «акт Магнитского» вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.