Канада впервые применила свой «закон Магнитского» против россиян

Канадское правительство внесло в санкционный список 30 граждан России. Об этом сообщается на сайте кабинета министров страны.

В сообщении говорится, что ограничения вступают в силу немедленно. Как указано в документе, под санкции попали лица, связанные с фактами коррупции и налоговым мошенничеством в размере 230 миллионов долларов США, раскрытыми Сергеем Магнитским в 2008 году.

Отмечается, что в список попали чиновники и должностные лица, допустившие грубые нарушения юридических и прав человека в отношении Магнитского во время следствия по его делу и досудебного задержания, в том числе психологическое и физическое насилие, которое в конечном итоге привело к его смерти в российском изоляторе в ноябре 2009 года.

В перечне фигурирует председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

19 октября в Канаде королевскую визу получил «Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств», также называемый «закон Магнитского». Документ является версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского». Документ позволит Оттаве осуществлять кофискацию активов и имущества иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.

Посольство России в Канаде в своем Twitter назвало закон «противоречащим здравому смыслу». По утверждению дипломатов, он «был спешно принят при поддержке беглого мошенника и ненавидящих Россию людей». Имя беглого мошенника напрямую не называется, предположительно, речь идет о Уильяме Браудере — основателе фонда Hermitage Capital, заочно приговоренном российским судом на 9 лет тюрьмы за налоговые махинации.

Принятый в 2012 году в США «акт Магнитского» вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.