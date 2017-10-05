Нижняя палата канадского парламента приняла местный аналог «акта Магнитского»

Палата общин парламента Канады приняла «Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств», который является аналогом «акта Сергея Магнитского». Об этом в своем Twitter написала министр иностранных дел страны Христя Фриланд.

«Сегодня Палата общин приняла закон S226, который даст нам новые инструменты для привлечения к ответственности лиц, нарушающих права человека, а также для борьбы с коррупцией», — написала она.

Как отмечается, закон в первую очередь должен быть направлен против чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, занимающихся отмыванием денег в Канаде, при этом нарушая права человека в своих странах.

Документ был принят единогласным решением 277 депутатов из 338 парламентариев, входящих в Палату общин. Закон должен вступить в силу в случае одобрения верхней палатой канадского парламента и при наличии санкции генерал-губернатора.

В мае МИД России предупредил Оттаву, что одобрение парламентом Канады местной версии «акта Магнитского» нанесет ощутимый ущерб двусторонним отношениям. По утверждению МИД, в результате подобных действий проиграет сама Канада, чьи власти предпочитают самоизолироваться от России вместо развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономической сфере и освоении Арктики.

Принятый в 2012 году в США «акт Магнитского» вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.

