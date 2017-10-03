Парламент Канады отложил принятие местной версии «акта Магнитского»

Канадский парламент до 4 октября отложил принятие «Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств», который является аналогом «акта Сергея Магнитского». Об этом во вторник, 3 октября, сообщает ТАСС.

Закон в первую очередь должен быть направлен против чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, занимающихся отмыванием денег в Канаде, при этом нарушая права человека в своих странах. Члены Палаты общин в ходе устного голосования высказались за его принятие, однако проект закона был отправлен обратно в сенат. Верхняя палата канадского парламента передаст его генерал-губернатору страны для окончательного утверждения, после чего он вступит в силу, отмечает ТАСС.

Пресс-секретарь посольства России в Оттаве Кирилл Калинин сообщил агентству, что намерение парламента принять закон является неприкрытым вмешательством во внутренние дела России и не останется без ответа. Он добавил, что решение «противоречит здравому смыслу и канадским национальным интересам, оно изолирует Канаду от одной из ключевых мировых держав». «Это враждебный шаг, как и любые антироссийские санкции, и будет встречен решительными и взаимными контрмерами», — указал он.

В мае МИД России предупредил Оттаву, что одобрение парламентом Канады местной версии «акта Магнитского» нанесет ощутимый ущерб двусторонним отношениям. По утверждению МИД, в результате подобных действий проиграет сама Канада, чьи власти предпочитают самоизолироваться от России вместо развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономической сфере и освоении Арктики.

Принятый в 2012 году в США «акт Магнитского» вводит персональные санкции в отношении нескольких десятков россиян. Документ назван по фамилии юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО «Матросская тишина» в 2009-м, и направлен против лиц, подозреваемых в причастности к его смерти.

