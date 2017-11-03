Россия дала ответ на канадский «список Магнитского»

Представитель МИД России Мария Захарова объявила о запрете на въезд в Россию целому ряду деятелей из Канады. Ее комментарий размещен на сайте ведомства.

«Мы неоднократно предостерегали власти Канады от попыток оказания санкционного давления на Россию, предупреждали, что подобные действия без ответа не останутся. К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского "закона имени Магнитского" в очередной раз ввела рестрикции в отношении наших граждан», — говорится в заявлении.

В комментарии указывается, что Москве приходится действовать зеркально. «Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Россию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений», — указывает Захарова.

«Возникает вопрос: это то, чего добивались в Оттаве? Неужели там действительно думают, что на Россию можно "надавить"? Или просто тешат свои политические амбиции?», — задается вопросом представитель МИД.

«Если канадским партнерам нравится играть в санкционные игры, будем вынуждены отвечать. Хотя мы сами, безусловно, предпочитаем путь конструктивного взаимодействия по вопросам, важным для народов обеих стран. Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений», — заключила Захарова.

Ранее в пятницу Канада внесла в санкционный список 30 граждан России. Под санкции попали лица, связанные с фактами коррупции и налоговым мошенничеством в размере 230 миллионов долларов США, раскрытыми Сергеем Магнитским в 2008 году. В список попали чиновники и должностные лица, «допустившие грубые нарушения юридических законов и прав человека в отношении Магнитского во время следствия по его делу и досудебного задержания, в том числе психологическое и физическое насилие, которое в конечном итоге привело к его смерти в российском изоляторе в ноябре 2009 года». В перечне фигурирует председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.