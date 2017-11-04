Москва назвала антироссийские санкции Канады бессмысленными

Пресс-секретарь посольства России в Оттаве Кирилл Калинин прокомментировал введение Канадой санкций в отношении граждан РФ, передает ТАСС.

«Решение Канады о расширении антироссийских санкций под ложным предлогом лицемерной защиты прав человека абсолютно бессмысленно и предосудительно», — заявил он.

Он добавил, что такими действиями Канада изолирует себя от одной из ключевых мировых держав и отбрасывает канадскую внешнюю политику назад в узкую черно-белую мировоззренческую позицию, несовместимую с современной геополитикой.