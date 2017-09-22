Кадыров остался самым цитируемым политиком-блогером

Глава Чечни Рамзан Кадыров в августе 2017 года вновь стал самым цитируемым в российской прессе блогером среди руководителей регионов. Такие данные в пятницу, 22 сентября, представила компания «Медиалогия».

Кадыров возглавил рейтинг с большим отрывом. Его индекс цитируемости (ИЦ) составил 703,8. «Медиалогия» отмечает, что наибольший интерес СМИ вызвала запись главы Чечни в Instagram о том, что власти республики не собираются запрещать прокат фильма Алексея Учителя «Матильда».

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Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин с показателем 378,9. СМИ активно цитировали его посты о работе столичной подземки и Московского центрального кольца в круглосуточном режиме в День города, а также об утверждении стандартов отделки квартир по программе реновации.

Третья строчка в рейтинге досталась главе Крыма Сергею Аксенову с показателем 175,1. На своей странице в Facebook он анонсировал очередные увольнения в Крыму. Также сообщил, что власти Крыма с 1 сентября введут льготный тариф на водоснабжение и водоотведение для населения. Оба поста активно цитировались в российской прессе.

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов России, которые ведут собственные блоги. Для его построения учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Индекс построен на базе, включающей более 42,3 тысяч российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.