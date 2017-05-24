Кадыров завел Telegram

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что завел личный канал в мессенджере Telergram.

«Я завел свой канал в Telegram, в котором планирую делиться с вами своими мыслями, наблюдениями и житейским опытом в более неформальном виде», — написал он на своей странице в Instagram. Кадыров отметил, что это еще один шаг навстречу подписчикам.

Блог Кадырова в Instagram в 2014, 2015 и 2016 годах становился самым популярным в российском интернете. В рейтинге цитируемости «Медиалогии» глава Чечни с большим отрывом обходил вице-премьера Дмитрия Рогозина, бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, сенатора Алексея Пушкова, а также оппозиционера Алексея Навального.

В 2014 году Кадыров посоветовал российским пользователям отказаться от иностранных соцсетей. Он заявил, что вся Россия «сидит» в соцсетях США, способствуя росту их стоимости, в то время как «наш vkontakte.ru ничуть не хуже».