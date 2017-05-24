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Кадыров выступил против проведения выпускных вечеров в стенах школ

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что выпускные вечера не нужно проводить в стенах школ. Об этом он заявил на встрече с министром образования и науки Исмаилом Байхановым, сообщается на сайте правительства республики.

«Ко мне часто обращались в предыдущие годы родители с жалобами о всевозможных денежных сборах для выпускного вечера. Выпускные вечера всегда были и останутся. Но только с одной поправкой — они будут проводиться вне стен школ», — сказал Кадыров.

По его словам, отныне этот вопрос будут решать на добровольной основе сами родительские комитеты и выпускники. «Родители могут организовать по своему усмотрению выпускные вечера в различных кафе и ресторанах. Таких мест для желающих отметить завершение школьной учебы в республике предостаточно», — отметил глава республики.

«Таким образом, в школах исключаются сборы денежных средств. Еще раз повторяю — выпускные вечера будут проводиться, но только вне школьных стен», — подчеркнул Кадыров.

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